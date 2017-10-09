Курс доллара в Турции обновил 8-месячный рекорд

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Курс доллара США в Турции за день повысился более чем на 6%, до 3,85 лиры.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, американская валюта резко подорожала в результате возникшей политической напряженности между США и Турцией.

Сразу же после того как США прекратили выдавать визы турецким гражданам, Турция предприняла аналогичный шаг. Это повлияло на курс национальной валюты по отношению к доллару.

Следует отметить, что курс доллара в Турции в последний раз достиг такого уровня 30 января, то есть около 8 месяцев назад. В то же время, на наличном валютном рынке Турции сейчас доллар продается по 3,71 лиры. Доллар также вырос на 3% по сравнению с курсом на конец прошлой недели.

Аналитическая группа Report полагает, что стоимость доллара в Турции будет держаться выше отметки 3,53 лиры вследствие ряда факторов. Прежде всего, растущий дефицит внешнеторгового оборота Турции. К концу этого года курс доллара в Турции предположительно составит 3,6-3,75 лиры, а в следующем году - 3,7-4,2 лиры.