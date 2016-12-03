Курс доллара в Турции начал снижение

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Курс доллара в Турции начал снижаться после того, как достиг максимального значения и вчера, 2 декабря, составил 3,5966 TRY/USD.

Как сообщает Report, утром 2 декабря курс доллара начал резкий рост после заявления президента Турции Р.Т.Эрдогана о необходимости снижения процентной ставки, укрепившись на фоне этой новости на 2,7%. Вслед за этим в связи с продажами населением и инвестиционными фондами имеющихся на руках активов с целью получения прибыли вчерашние торги завершились с ростом 0,5% на уровне 3,52 TRY/USD.

Аналитическая группа Report прогнозирует падение курса к концу года до 3,40 TRY/USD и последующий рост до 3,45 TRY/USD.