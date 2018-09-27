Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня курс доллара в Турции кратковременно упал ниже 6 лир.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

По информации, доллар утром торговался по 6,12 лиры. В течение дня максимальное значение составило 6,1368, минимальное - 5,994 TRY/USD.

Напомним, что после повышения Федеральной резервной системой США (ФРС) на вчерашнем заседании учетной ставки на 0,25 процентных пункта, с 1,75-2% до 2-2,25%, доллар в Турции подорожал с 6,06 до 6,11 лиры.