Курс доллара в Турции достиг минимального значения этого года

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ На наличном валютном рынке Турции курс доллара США вчера, 2 мая, упал до 3,5160 TRY/USD.

Как сообщает Report, это самый минимальный уровень 2017 года. Так, в первый рабочий день года курс доллара был равен 3,5243 TRY/USD, затем резко вырос и 11 января достиг рекордного значения в 3,9423 TRY/USD. Положительная динамика на финансовых рынках в последние несколько месяцев и завершение референдума в Турции привели к падению курса доллара на 10,8% ниже исторического значения.

Аналитическая группа Report прогнозирует, что курс доллара в Турции упадет ниже 3,50 TRY/USD, однако не сможет длительное время закрепиться на этой отметке: "В ближайший год средний курс предположительно установится на отметке 3,75 TRY/USD".