Курс доллара в Турции достиг исторического рекорда

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Курс доллара в Турции в эти минуты достиг рекордной отметки - 3,64 TRY/USD.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, ежедневный рост курса составил почти 2%. Доллар начал дорожать на фоне новостей об укреплении доллара на глобальном валютном рынке и продолжении процесса повышения ставки ФРС после падения курса утром до отметки 3,56 TRY/USD.

Аналитическая группа Report прогнозирует рост доллара в Турции до 3,75 лир, а в течение года курс достигнет 4,05 TRY/USD. Отметим, что одна из причин укрепления доллара по отношению к лире заключается в том, что Центробанк Турции не намерен повышать учетную ставку.