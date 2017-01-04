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    Доллар рекордно растет по отношению к ведущим мировым валютам

    1 евро составил 1,0341 долларов

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ 3 января курс доллара США по отношению к ведущим мировым валютам – евро, японской йене, британскому фунту стерлингов, канадском доллару, швейцарскому франку, шведской кроне достиг самой высокой отметки с 2003 года.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство Bloomberg.

    Отмечается, что на валютных биржах 1 евро подешевел на более чем 1% и составил 1.0341 долларов.

    В последний раз подобный курс единой европейской валюты по отношению к американским деньгам был отмечен 3 января 2003 года. В этот день курс 1 евро составил 1,034 долларов.

    Вчера в Японии 1 доллар подорожал на 0,6% и составил 118,6 йен, а в Турции 1 доллар подорожал на 1,7% и достиг 3,6 лир. 

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