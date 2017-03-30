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    Курс доллара в России упал до 21-месячного минимума

    Аналитики прогнозируют еще большее обесценивание доллара по мере роста нефтяных цен

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Курс доллара на рынке наличной валюты России упал до минимального значения с июля 2015 года и составил 56,32 RUB/USD.

    Как сообщает Report, несмотря на падение нефтяных цен на 8% по сравнению с началом марта и укрепление доллара на мировом рынке, российский валютный рынок показывает обратный эффект.

    Из-за роста интереса к финансовым активам в российских рублях увеличился поток инвестиций в страну, что привело к удешевлению доллара. Аналитики прогнозируют еще большее обесценивание доллара по мере роста нефтяных цен. 

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