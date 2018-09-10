Курс доллара в России превысил 70 рублей

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Курс доллара к российскому рублю сегодня превысил психологическую отметку в 70 рублей и достиг 70,16 рублей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

В последний раз курс доллара превышал отметку в 70 рублей 16 марта 2016 года.

Курс евро, в свою очередь, опустился на 16 копеек и составил 80,64 рублей.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,4%, до уровня в 2331,75 пункта. Индекс РТС при этом поднялся на 0,04% и составил 1050,93 пункта.