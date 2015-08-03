​Курс доллара в России превысил 62 рубля

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Биржевой курс доллара в России превысил отметку 62 RUB/USD. Сегодня валюта США укрепилась еще на 31 копейку.

Как сообщает Report, ранее курс доллара находился на этой отметке 9 марта. Основной причиной является снижение Центральным банком России ключевой ставки на 0,5% - c 11,5% до 11%, и падение цен на нефть на мировом рынке.

Напомним, что обязательства России по внешнему государственному долгу на август (вместе с процентами) составляют 8,6 млрд. долларов, по корпоративному сектору - 8,4 млрд. долларов. Этот фактор также расценивается в качестве причины подорожания доллара по отношению к рублю.

Самая большая сумма задолженности России придется на сентябрь и декабрь. Общая сумма по внешнему государственному долгу и корпоративному сектору в сентябре равна 32,1 млрд. долларов, в декабре - 46,7 млрд. долларов. В связи с этим, прогнозируется постепенное подорожание курса доллара.

Следует напомнить, что общие золотовалютные резервы России по состоянию на 30 июля 2015 года составили 358,3 млрд. долларов.