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    Курс доллара в России превысил 58 рублей

    Курс сохранится в диапазоне 55-60 RUB/USD к концу года

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Курс доллара в России превысил отметку в 58 рублей. 

    Как сообщает Report, рубль слабеет вслед за снижением мировых цен на нефть.

    Так, цена на нефть марки Brent после заявлений министра финансов Саудовской Аравии 18 мая опустилась до 51 доллара/баррель. По словам министра, зависимость страны от нефти завершится к 2030 году, а к 2020-му падение цен до 40 долларов не создаст им серьезных проблем.

    Сейчас курс доллара в России установился на отметке 57,9 RUB/USD. Аналитическая группа Report прогнозирует, что курс сохранится в диапазоне 55-60 RUB/USD к концу года.

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