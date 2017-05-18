Курс доллара в России превысил 58 рублей

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Курс доллара в России превысил отметку в 58 рублей.

Как сообщает Report, рубль слабеет вслед за снижением мировых цен на нефть.

Так, цена на нефть марки Brent после заявлений министра финансов Саудовской Аравии 18 мая опустилась до 51 доллара/баррель. По словам министра, зависимость страны от нефти завершится к 2030 году, а к 2020-му падение цен до 40 долларов не создаст им серьезных проблем.

Сейчас курс доллара в России установился на отметке 57,9 RUB/USD. Аналитическая группа Report прогнозирует, что курс сохранится в диапазоне 55-60 RUB/USD к концу года.