Баку. 21 января. REPORT.AZ/ 21 января курс доллара в России побил новый рекорд. Как сообщает Report, сегодня в пределах 11:30 курс достиг 84,450 RUB/USD.

Отметим, что прежний рекорд был зафиксирован 16 декабря 2014 года на отметке 80,024 RUB/USD, вчера - 80,764 RUB/USD.

Рубль резко подешевел на фоне падения стоимости Brent до отметки 27,11 доллара/баррель.

Наряду с этим, курс евро превысил отметку 91,410 RUB/EUR, однако не смог побить исторический максимум 15 декабря 2014 года. В этот день курс евро достиг 100,448 RUB/EUR.

Аналитическая группа Report прогнозирует рост курса доллара в России до 90 RUB/USD, курса евро - до 100 RUB/EUR на фоне падения цен на нефть.