 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Курс доллара в России побил новый рекорд

    Ожидается постепенный рост курса до 90 RUB/USD

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ 21 января курс доллара в России побил новый рекорд. Как сообщает Report, сегодня в пределах 11:30 курс достиг 84,450 RUB/USD.

    Отметим, что прежний рекорд был зафиксирован 16 декабря 2014 года на отметке 80,024 RUB/USD, вчера - 80,764 RUB/USD.

    Рубль резко подешевел на фоне падения стоимости Brent до отметки 27,11 доллара/баррель.

    Наряду с этим, курс евро превысил отметку 91,410 RUB/EUR, однако не смог побить исторический максимум 15 декабря 2014 года. В этот день курс евро достиг 100,448 RUB/EUR.

    Аналитическая группа Report прогнозирует рост курса доллара в России до 90 RUB/USD, курса евро - до 100 RUB/EUR на фоне падения цен на нефть. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi