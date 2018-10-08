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    Курс доллара в Китае приблизился к 7 юаням

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Народный банк Китая сегодня понизил курс юаня к доллару до отметки в 6,8957 CNY/USD.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, это минимальное значение с 11 мая 2017 года.

    Нынешнее ослабление курса юаня к американской валюте длится на протяжении пяти рабочих дней подряд.

    Сейчас на торговой платформе Bloomberg один доллар торгуется по 6,9 юаня. 15 августа данный показатель был равен 6,93.

    Напомним, что в первые месяцы 2018 года юань устойчиво укреплялся. Однако в мае наметилась тенденция на понижение, сохранившаяся до сих пор. 

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