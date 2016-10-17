Курс доллара в Китае достиг шестилетнего максимума

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Народный банк Китая (Центробанк) понизил курс национальной валюты Китая на 222 базисных пункта - до 6,7379 юаня за доллар. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, это минимальное за последние шесть лет значение.

Напомним, что реформа механизма формирования обменного курса юаня к доллару началась в августе прошлого года. Китайский центробанк тогда объявил о решении "оптимизировать методику расчета" валютного курса в сторону повышения роли рыночных факторов с учетом положительного сальдо во внешней торговле КНР, а также крепких позиций юаня по отношению к валютам других стран.

Колебания биржевого курса по отношению к официальному паритетному курсу, устанавливаемому Народным банком, не должны превышать 2%. Это означает, что максимальный курс на сегодня может быть установлен на отметке 8726 CNY/USD, минимальный - 6,6031 CNY/USD.