​Курс доллара в Казахстане вырос до исторического максимума

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В Казахстане курс доллара по отношению к национальной валюте - тенге сегодня вырос до исторического максимума, составив 351,8 KZT/USD. Как сообщает Report, тем самым курс доллара в ходе торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) преодолел психологическую отметку в 350 тенге.

Предыдущий исторический минимум был установлен 21 декабря 2015 года и составил 349,1 KZT/USD.

Отметим, что 20 августа 2015 года Казахстан перешел к свободно плавающему обменному курсу своей валюты, в тот же день официальный курс тенге упал на 35%, со 188 KZT/USD до 255 KZT/USD. В начале ноября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отправил в отставку главу Национального банка, заявив о недопустимом падении уровня доверия к национальной валюте. Через несколько дней после этого официальный курс доллара перевалил за 300 тенге.

С 5 января 2016 года Нацбанк Казахстана ввел новые технические нормативы, согласно которым, средневзвешенный биржевой курс тенге к доллару США, сложившийся к 15:30 алма-атинского времени по итогам утренней и дневной сессий фондовой биржи, устанавливается как официальный на следующий рабочий день. Эксперты прогнозируют, что в марте курс достигнет 400 KZT/USD.

Отметим, что в настоящее время в Азербайджане курс AZN/USD на следующий день формируется по схожей системе. Курс продажи валюты по принципу "самой лучшей цены" на аукционах ЦБА устанавливается как официальный курс следующего дня.