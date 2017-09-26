Курс доллара в Казахстане может упасть

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Казахский тенге может укрепиться благодаря росту цен на энергоносители. Как сообщает Report, об этом сказал журналистам глава Национального банка Казахстана Данияр Акишев.

В середине сентября средневзвешенный курс тенге к доллару на Казахстанской фондовой бирже KASE опускался до 10-месячного минимума - 341,61 тенге.

Валюта волатильна на фоне невысоких цен на нефть и слабой валюты своего соседа - России. Однако к концу сентября нефть уверенно дорожает, торгуясь у многомесячных максимумов.

"Текущая ситуация, связанная с внешними факторами, достаточно благоприятна, вы знаете, что уровень цен на энергоносители растет. Вполне возможно, тенге может укрепиться", - сказал Акишев.

Отметим, что конце января 2016 тенге обновил исторический минимум, упав до 383,23 за 1 доллар. Сейчас курс равен 342,1 KZT/USD, тенге укрепился на 10,7% к минимальному значению. Напомним, что до начала процесса снижения цен на нефть в 2014 году, курс доллара в Казахстане был равен 155 KZT/USD.