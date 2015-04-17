​Курс доллара в Азербайджане может снизиться

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ В июне этого года накануне первых Европейских игр в Азербайджане курс доллара США может снизиться до 1,0450 AZN/USD. Этому могут способствовать такие факторы как повышение цен на нефть на мировом рынке и поток туристов в Азербайджан во время Игр. Наряду с этим, ослабление доллара по отношению к другим валютам на мировом рынке может спровоцировать укрепление маната.

Аналитическая группа Report прогнозирует, что стоимость нефти марки Brent в ближайшие два месяца достигнет 75 долларов за баррель, и в летние месяцы цены также превысят 70 долларов за баррель.

Однако к концу 2015 года стоимость нефти вновь упадет до 50 долларов за баррель, доллар укрепится по отношению к евро, или же превысит уровень паритета, в результате, стоимость маната вновь снизиться.

По прогнозам Report, к концу этого года курс доллара составит 1,20 AZN/USD.

Напомним, что в настоящее время цена нефти марки Brent составляет 64 доллара за баррель, курс EUR/USD равен 1,08.

Отметим, что, несмотря на импортируемую инфляцию в результате девальвации, в этом году инфляция в Азербайджане прогнозируется на уровне 6-7%. Находящаяся в обращении наличная денежная масса по сравнению с началом года сократилась на 19,8%, составив 8,7 млрд. манатов. Этот фактор будет способствовать снижению инфляционных ожиданий.