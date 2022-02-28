Курс доллара США утром вырос к евро

Курс доллара в понедельник утром активно растет к евро на глобальном уходе инвесторов от риска в связи с ситуацией в Украине и введением санкций против России.

Курс доллара в понедельник утром активно растет к евро на глобальном уходе инвесторов от риска в связи с ситуацией в Украине и введением санкций против России.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, курс евро к доллару США утром снизился до 1,1148 доллара США за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1267 доллара. Курс доллара к иене остался на уровне предыдущего закрытия в 115,56 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) вырос на 0,78%, до 97,37 пункта.

Как отмечают аналитики, ралли американской валюты по отношению к евро обусловлено глобальным уходом инвесторов от риска. Курс доллара поддерживают опасения последствий антироссийских санкций для всей мировой экономики.