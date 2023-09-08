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Курс доллара США снизился по отношению к мировым валютам

Курс доллара США снизился по отношению к мировым валютам Стоимость доллара к остальным мировым валютам в пятницу утром опустилась в рамках коррекции. При этом с начала недели рост американской валюты может превысить 0,5%, что может стать восьмой неделей укрепления доллара подряд.
Финансы
8 сентября 2023 г. 09:45
Курс доллара США снизился по отношению к мировым валютам

Стоимость доллара к остальным мировым валютам в пятницу утром опустилась в рамках коррекции. При этом с начала недели рост американской валюты может превысить 0,5%, что может стать восьмой неделей укрепления доллара подряд.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро к доллару вырос до 1,0715 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0699 доллара. Курс доллара к иене опустился до 147,2 иены со 147,29 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) уменьшился на 0,12%, до 104,9 пункта.

Индекс доллара с начала недели может показать рост на 0,6%, что может стать восьмой неделей роста показателя подряд. Курс евро к доллару при этом может сократиться примерно на 0,55% по итогам недели, что может, соответственно, стать восьмой неделей снижения подряд.

Укрепление американской валюты поддерживается ожиданиями того, что Федеральная резервная система (ФРС) США может поддерживать ставки высокими продолжительное время. По данным CME Group, 93% экспертов полагают, что ФРС может в сентябре сохранить ставку на текущем уровне в 5,25-5,5% годовых. Но по итогам года 38,5% аналитиков допускают показатель уже на уровне 5,5-5,75%.

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