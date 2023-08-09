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Курс доллара снизился в ожидании данных о возможном росте потребительских цен в США

Курс доллара снизился в ожидании данных о возможном росте потребительских цен в США Стоимость доллара снизилась по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена. Инвесторы в ожидании данных о росте потребительских цен в США. При этом инфляция может снова перейти к усилению.
Финансы
9 августа 2023 г. 10:00
Курс доллара снизился в ожидании данных о возможном росте потребительских цен в США

Стоимость доллара снизилась по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена. Инвесторы в ожидании данных о росте потребительских цен в США. При этом инфляция может снова перейти к усилению.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро к доллару вырос до 1,0975 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0954 доллара, курс доллара к иене снизился до 143,13 иены со 143,37 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) уменьшился на 0,14%, до 102,38 пункта.

Инвесторы ждут выхода данных об инфляции в США. Минтруд страны опубликует эту информацию в четверг. Аналитики прогнозируют, что по итогам июля инфляция в стране ускорилась до 3,3% за год с 3% месяцем ранее.

Эта статистика может также подсказать инвесторам оценить результаты длительного цикла ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой США и предположить дальнейшие шаги регулятора, чей целевой показатель инфляции составляет 2%. Согласно CME Group, 86,5% аналитиков ждут, что регулятор в сентябре сохранит учетную ставку на текущем уровне в 5,25-5,5%. Остальные прогнозируют минимальное повышение.

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Версия на английском языке US dollar falls amid possible increase in consumer prices in US

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