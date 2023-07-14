Курс доллара снизился к основным мировым валютам

Стоимость доллара к мировым валютам в пятницу утром снизилась,. При этом американская валюта может показать худшую неделю с ноября прошлого года на фоне ожиданий того, что Федеральная резервная система (ФРС) США может свернуть цикл ужесточения политики.

Стоимость доллара к мировым валютам в пятницу утром снизилась,. При этом американская валюта может показать худшую неделю с ноября прошлого года на фоне ожиданий того, что Федеральная резервная система (ФРС) США может свернуть цикл ужесточения политики.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро к доллару вырос до 1,1234 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1224 доллара. Курс доллара к иене снизился до 137,64 иены со 138,03 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) опускался на 0,11%, до 99,66 пункта.

С начала недели индекс может показать снижение на 2,6%, к евро доллар может подешеветь на 2,4%, к иене - на 3,2%. Это худшая неделя для американской валюты с начала ноября 2022 года, когда снижение составляло порядка 4-5%.

Сдерживает доллар уверенность рынков в том, что ФРС после ожидаемого июльского увеличения ставки может свернуть цикл повышений. Регулятор начал поднимать ключевую ставку в прошлом году для борьбы с высокой инфляцией, в июне ставка была сохранена на уровне 5-5,25% годовых.

По данным CME Group, 92,4% аналитиков закладывают повышение ставки ФРС на 25 базисных пунктов в текущем месяце. При этом на декабрь 58,1% аналитиков прогнозируют ставку на уровне 5,25-5,5%.

Рынки также ожидают выход статистики по еврозоне и США позднее в пятницу. Как полагают эксперты, дефицит торгового баланса еврозоны в мае составил 7,6 млрд евро против 11,7 млрд в апреле. А индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в июле вырос до 65,5 пункта с 64,4 пункта в июне, прогнозируют эксперты.