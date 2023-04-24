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Курс доллара растет против евро и иены перед заседанием ФРС

Курс доллара растет против евро и иены перед заседанием ФРС Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, в понедельник утром выросла, в то время как инвесторы в том числе ожидают очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Финансы
24 апреля 2023 г. 09:32
Курс доллара растет против евро и иены перед заседанием ФРС

Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, в понедельник утром выросла, в то время как инвесторы в том числе ожидают очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Как передает Report cо ссылкой на "Прайм", об этом свидетельствуют данные торгов.

Сегодня утром курс евро к доллару снизился до 1,0981 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0987 доллара, курс доллара к иене вырос до 134,41 иены со 134,15 иены. При этом индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшился на символические 0,01%, до 101,81 пункта.

Заседание Федрезерва пройдет 2-3 мая.

По данным CME Group, 88,6% аналитиков закладывают очередное повышение учетной ставки на 0,25 процентного пункта с текущего уровня в 4,75-5% годовых.

При этом относительно следующего заседания большинство аналитиков ожидает сохранения этой ставки, таким образом, рынки допускают, что летом ФРС завершит цикл повышений, который регулятор начал в прошлом году в борьбе с высокой инфляцией.

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