Курс доллара продемонстрировал разную динамику к евро и иене

Курс доллара в пятницу утром не продемонстрировал какую-либо динамику по отношению к другим основным мировым валютам в ожидании дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Курс доллара в пятницу утром не продемонстрировал какую-либо динамику по отношению к другим основным мировым валютам в ожидании дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро к доллару вырос до 1,1003 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0983 доллара. Курс доллара к иене поднялся до 116,61 иены за доллар со 116,13 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) остался на уровне предыдущего закрытия в 98,51 пункта.

С одной стороны, давление на американскую валюту оказывают данные о рекордной инфляции в США. Так, потребительские цены в стране по итогам февраля выросли на 7,9% в годовом выражении после роста на 7,5% месяцем ранее, только за февраль они прибавили 0,8%. Годовой показатель по-прежнему находится у рекордов сорокалетней давности, теперь он максимальный с января 1982 года.

По мнению аналитиков, на следующей неделе доллар, скорее всего, будет устойчивым в преддверии заседания Федрезерва 15-16 марта. "После опубликованного в прошлую пятницу надежного отчета о занятости в США и более сильного отчета по инфляции в четверг ФРС должна начать цикл повышения базовой процентной ставки", — добавили эксперты.