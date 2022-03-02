О нас
Аудио новости

Курс доллара повысился к евро

Курс доллара повысился к евро Курс доллара США растет к евро третий день подряд вследствие глобального пессимизма, в то время как инвесторы следят за ситуацией вокруг Украины и санкциями против России.
Финансы
2 марта 2022 г. 10:07
Курс доллара повысился к евро

Курс доллара США растет к евро третий день подряд вследствие глобального пессимизма, в то время как инвесторы следят за ситуацией вокруг Украины и санкциями против России.

Как передает Report, курс евро к доллару снизился до 1,1115 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1126 доллара, курс доллара к иене вырос до 115,09 иены за доллар со 114,89 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличился на 0,07%, до 97,48 пункта.

На рынке американской валюты продолжается ралли третий день подряд, поскольку глобальным пессимизм поддерживает спрос на валюту-убежище. Трейдеры продолжают следит за ситуацией вокруг Украины. Ранее ряд стран ввел ограничительные меры против России после начала военной операции в Украине. Так, накануне постоянные представители стран Евросоюза при ЕС одобрили ряд санкций против РФ, в том числе — отключение определенных российских банков от международной межбанковской системы SWIFT.

По словам аналитиков IG, которые приводит газета Wall Street Journal, российско-украинский конфликт явно не демонстрирует признаков ослабления, что усиливает опасения по поводу дальнейших экономических потрясений и более устойчивого ценового давления в будущем.

В среду вечером инвесторы также ожидают публикации "Бежевой книги" (Beige Book) — ежемесячных комментариев Федеральной резервной системы США об экономическом положении в стране.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Dollar exchange rate rises against euro

Экслюзивные новости

Азербайджанец покорил судей кулинарного шоу в Румынии национальной кухней
Азербайджанец покорил судей кулинарного шоу в Румынии национальной кухней
1 марта 2022 г. 17:37
Большинство банков Азербайджана приостановили денежные переводы из России
Большинство банков Азербайджана приостановили денежные переводы из России
1 марта 2022 г. 16:14
Военнослужащим Министерства обороны присвоено звание Ветеран войны
Военнослужащим Министерства обороны присвоено звание "Ветеран войны"
1 марта 2022 г. 16:12
ГНФАР изучает влияние российско-украинской войны на активы
ГНФАР изучает влияние российско-украинской войны на активы
28 февраля 2022 г. 17:55
Азербайджан в этом году откроет Торговый дом в Японии
Азербайджан в этом году откроет Торговый дом в Японии
28 февраля 2022 г. 17:02
ТРАСЕКА: Грузоперевозки из Азербайджана в Украину приостановлены
ТРАСЕКА: Грузоперевозки из Азербайджана в Украину приостановлены
28 февраля 2022 г. 14:12
Корабли ASCO в Черном и Азовском морях перемещены на безопасные территории
Корабли ASCO в Черном и Азовском морях перемещены на безопасные территории
28 февраля 2022 г. 12:34
Роман Григорчук: У врага нет ни малейшего шанса
Роман Григорчук: "У врага нет ни малейшего шанса"
26 февраля 2022 г. 18:29
Жители Ходжалы: Отцы 11 учеников нашего класса были шехидами
ФотоЖители Ходжалы: Отцы 11 учеников нашего класса были шехидами
25 февраля 2022 г. 19:20
Счетная палата проведет проверки в крупных институтах НАНА
Счетная палата проведет проверки в крупных институтах НАНА
25 февраля 2022 г. 15:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi