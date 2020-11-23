Курс доллара обновил минимум за два с половиной года

В последние недели доллар оказался под давлением после победы Джо Байдена на выборах в США. Это событие приведет к снижению геополитической напряженности и увеличению фискальных стимулов

Доллар упал до минимума за два с половиной года, поскольку перспектива массового применения вакцин охладила интерес инвесторов к главной мировой резервной валюте.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Bloomberg.

Индекс доллара Bloomberg упал на 0,2% до минимума апреля 2018 года после того, как официальные лица США сообщили, что массовая вакцинация может начаться менее чем через три недели. Фунт и норвежская крона в понедельник показали сильный рост по отношению к доллару США, тогда как доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на три базисных пункта до 0,86%.

"Новости о вакцинах поддерживают точку зрения о скором восстановлении мировой экономики, поэтому доллар теряет свою привлекательность, поскольку является главным активом на случай поиска убежища. Это благоприятный фон для рисковых активов, но отрицательный для доллара США, особенно с учетом того, что ФРС, вероятно, еще какое-то время сохранит ультра-голубиный настрой", - сказал Родриго Катрил, валютный стратег в National Australia Bank Ltd.

Прививка, обеспечивающая адекватную защиту от инфекции, может способствовать восстановлению глобального экономического роста и придать импульс росту акций и других более рискованных инвестиций. Такой прогноз подрывает доллар, который, как правило, выигрывает в периоды повышенной неопределенности.

По данным Citigroup Inc., долларовый индекс, вероятно, снизится на 20% в 2021 году, если вакцины против COVID-19 получат широкое распространение и помогут оживить мировую торговлю и экономический рост. Morgan Stanley рекомендует продавать доллар в пользу акций и кредитных инструментов, в то время как Goldman Sachs Group Inc. предпочитает продавать американскую валюту в шорт по отношению к аналогам из развивающихся стран, включая мексиканский песо и южноафриканский рэнд.

Доллар упал более чем на 11% с рекордно высокого уровня в марте. Между тем, индекс MSCI All Country World - ориентир для мировых акций - поднялся примерно на 60% с минимума в марте и торговался около исторического максимума в понедельник.

В последние недели доллар оказался под давлением после победы Джо Байдена на выборах в США. Это событие приведет к снижению геополитической напряженности и увеличению фискальных стимулов.

Перспектива сохранения продолжительного периода мягкой денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы оказывает дополнительное давление на доллар. При этом реальные ставки ушли глубоко на отрицательную территорию в этом году после снижения номинальных ставок и сохранения сравнительно высокой инфляции в США.