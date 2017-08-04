Курс доллара начал расти

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Курс доллара на глобальном валютном рынке начал укрепляться.

Как сообщает Report, это связано с превышением ожиданий по ряду опубликованных сегодня экономических показателей.

Показатель занятости в США, за исключением сельскохозяйственного сектора, показал рост в 209 тысяч человек против прогноза в 183 тысячи. В результате показатель безработицы в июле обновил минимум последних 16 лет, составив 4,3%. Отметим, что и в мае эта цифра была равна 4,3%, однако в июне увеличилась до 4,4%.

Почасовая оплата труда в июле параллельно ожиданиям также показала рост на 0,3%. Наряду с этим, в июне дефицит торгового баланса составил 43,6 млрд долларов вопреки прогнозу в 45 млрд.

Опубликованные положительные показатели стали причиной укрепления доллара. Курс основной валютной пары опустился до 1,1830 с 1,1888 USD/EUR. Аналитическая группа Report прогнозирует дальнейшее укрепление доллара до 1,17 USD/EUR. Однако в течение ближайшего года доллар скорее всего будет торговаться по 1,15 евро. В долгосрочной перспективе доллар продолжит дорожать на фоне повышения учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС).