Курс доллара к мировым валютам незначительно вырос после выхода протокола ФРС США

Доллар в четверг утром умеренно подорожал к другим основным мировым валютам. Рынки оценивают перспективы монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США после публикации протокола июльского заседания.

Доллар в четверг утром умеренно подорожал к другим основным мировым валютам. Рынки оценивают перспективы монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США после публикации протокола июльского заседания.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро к доллару снизился до 1,0867 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0874 доллара. Курс доллара к иене поднялся до 146,39 иены за доллар со 146,35 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) повысился на 0,1%, до 103,54 пункта.

Согласно протоколу ФРС, участники июльского заседания выразили опасения относительно текущего уровня инфляции и не исключили дальнейшего ужесточения монетарной политики. В то же время они не высказали единого мнения по поводу того, насколько негативно может сказаться на экономике страны длительный цикл ужесточения, следует из документа.

В результате, по данным CME Group, 86,5% аналитиков ожидают в сентябре сохранения ставки ФРС на текущем уровне в 5,25-5,5% годовых, а на конец года 33,6% допускают повышение ставки до диапазона 5,5-5,75%.

Также рынки ожидают выхода в четверг статистики по рынку труда. Согласно прогнозам, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 12 августа сократилось на 8 тыс., до 240 тыс.