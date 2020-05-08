Курс биткойна поднялся

Курс биткойна впервые с февраля этого года преодолел психологический рубеж 10 тыс. долларов США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи Coindesk.

Курс биткойна пошел на спад и торгуется на уровне 9,930 долларов США (+8,19%).

Максимальной стоимости 20 тыс. долларов США биткойн достигал в декабре 2017 года.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Стремительный рост популярности биткойна произошел лишь в последние годы. Эмиссия этой криптовалюты ограничена, и сейчас "добыта" большая часть биткойнов.