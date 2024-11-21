Курс биткойна установил новый рекорд

Стоимость биткойна обновила исторический максимум, превысив $96 тыс.

Стоимость биткойна обновила исторический максимум, превысив $96 тыс.

Как передает Report , об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

По данным на 07:23 по бакинскому времени, криптовалюта преодолела отметку $95 тыс. и в моменте достигла рекордных $95,2 тыс. (+3,87%).

По состоянию на 07:30 по бакинскому времени, биткойн ускорил рост и находился на уровне $95 652 (+4,21%).

В 08:06 по бакинскому времени криптовалюта преодолела отметку $96 тыс. и в моменте достигла рекордных $96 575 (+5,12%). По состоянию на 08:15 по бакинскому времени, биткойн ускорил рост и находился на уровне $95,6 тыс. (+5,00%).