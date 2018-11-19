Курс биткойна опустился ниже $5 тыс.

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Средний курс биткойна в понедельник опустился ниже отметки в $5 тыс. за единицу криптовалюты, обновив минимум октября 2017 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.

В частности, минимальная цена сделки составляла $4,951 тыс. за единицу (снижение на более чем 10%).

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.

Ранее в Японии украли криптовалюту на 60 млн долларов.