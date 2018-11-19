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    Курс биткойна опустился ниже $5 тыс.

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Средний курс биткойна в понедельник опустился ниже отметки в $5 тыс. за единицу криптовалюты, обновив минимум октября 2017 года.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.

    В частности, минимальная цена сделки составляла $4,951 тыс. за единицу (снижение на более чем 10%).

    Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.

    Ранее в Японии украли криптовалюту на 60 млн долларов.

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