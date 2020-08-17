Курс биткойна достиг максимума с августа 2019 года

За прошедшие сутки курс вырос на 4,14%

Средний обменный курс биткойна за прошедшие сутки вырос на 4,14 процента и по состоянию на 20:00 (по бакинскому времени) достиг 12 тыс. 331,73 долларов США за единицу криптовалюты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные портала Coinmarketcap. В последний раз биткойн был дороже 12,3 тыс. долларов США в августе 2019 года.

Капитализация рынка биткойна, согласно данным портала, в понедельник составляла 227,9 млрд долларов США.

Стоимость криптовалюты стала существенно расти с июля 2020 года.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства