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Курс биткоина впервые в истории превысил $100 тыс.

Курс биткоина впервые в истории превысил $100 тыс. Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив $100 тыс.
Финансы
5 декабря 2024 г. 07:50
Курс биткоина впервые в истории превысил $100 тыс.

Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив $100 тыс.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

По данным на 06:33 по бакинскому времени, криптовалюта преодолела отметку $100 тыс. (+4,49%). Согласно информации на 07:07 по бакинскому времени, цена криптовалюты ускорила рост и находилась на уровне $103 тыс. (+5,63%).

К моменту выхода статьи биктоин торговался на уровне 103,1 тыс. долларов США.

Биткоин - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

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