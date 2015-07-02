​Курс биткоина стремительно растет

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ В результате экономического кризиса в Греции и введения лимита на снятие наличности в 60 евро население страны обратилось к криптовалюте - биткоину. Слухи о том, что государство заморозит банковские счета также привели к повышению спроса на биткоины.

Так, осуществляющий продажи криптовалюты местный сайт BTCGrecece.com снизил лимит на продажу биткоинов с 1 000 до 250 евро.

Как сообщает Report, после этого греки обратились к международным сайтам по продаже биткоинов. Так, жители Греции начали проводить операции купли-продажи (с помощью электронного кошелька) на сайте Localbitcoins.com. Сейчас стоимость 1 биткоина на сайте BTCGrecece.com равна 240 евро.

Интересно, что в Азербайджане тоже планируется начать применение биткоинов. Так, министерство налогов обратилось к Экспертной комиссии технического содействия и информационного обмена (TAIEX) Европейской комиссии по вопросу стимулирования безналичных расчетов. Обращение было встречено положительно, назначен эксперт по вопросу и проведен семинар в административном здании министерства налогов. Отметим, что биткоин-сделки проводятся без участия третьего лица. Цифровая валюта принимается уже в США, Германии и многих других странах. Хотя Китай запретил использование биткоинов в банковской системе, однако применение их в бизнесе разрешено.

Напомним, что с момента своего появления в 2009 году стоимость биткоина возросла в несколько тысяч раз . Виртуальная валюта постепенно занимает важное место на глобальной финансовой сцене.

Отметим, что первая официальная продажа биткоинов состоялась 25 апреля 2010 года - 1000 биткоинов по цене 0,3 цента. В феврале 2011 года биткоин и доллар достигли паритета, а уже 9 июня 2011 года курс биткоина вырос до 29,57 долларов. Хотя затем курс упал до 2 долларов, в апреле 2013 года биткоин вырос до 266 долларов, затем вновь снизился до 50 долларов. В ноябре 2013 года биткоин подорожал до 1 000 долларов и в январе 2015 года вновь упал до 200 долларов.