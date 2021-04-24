Курс биткоина может упасть еще в три раза

За эту неделю главная криптовалюта подешевела на 25%

Курс самой популярной криптовалюты — биткоина — может упасть еще в три раза, до отметки в 15-18 тысяч долларов США.

Как передает Report, об этом со ссылкой на опрошенных экспертов пишет газета "Известия".

За эту неделю главная криптовалюта подешевела на 25% и вечеру 23 апреля курс биткоина был на уровне 47,7 тысячи долларов США.

На 16-00 субботы, 24 апреля, криптомонета торговалась на отметке в 49,4 тысячи долларов США.

Вслед за биткоином потеряли в цене и популярные альткоины.

По мнению опрошенных изданием экспертов, в ближайшем будущем возможно снижение биткоина на фоне негативных новостей, либо — закрепления курса монеты ниже 50 тысяч долларов США.

При худшем сценарии, считают специалисты по крипте, стоимость главного токена может упасть до 15-18 тысяч долларов США.