Курс биткоина достиг трехлетнего максимума

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Курс криптовалюты достиг максимума почти за три года. На азиатских торговых площадках стоимость биткоина достигла 788,49 доллара - максимума с 6 февраля 2014 года.

Как сообщает Report со ссылкой на мировые СМИ, на китайской бирже OKCoin, мировом лидере по объему торгов биткоинами, цена виртуальной валюты выросла до 789,23 доллара.

Отмечается, что растущие опасения по поводу темпов оттока капитала из Китая, а также снижение курса юаня побуждают инвесторов выбирать Bitcoin в качестве альтернативного средства сбережения.