Курс биткоина достиг нового максимума

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Обменный курс криптовалюты Bitcoin впервые превысил отметку в 4 тыс. долларов за единицу. Как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом свидетельствуют данные торговой площадки Coinmarketcap.

Стоимость одного Bitcoin (BTC) составила 4073,85 доллара. За сутки стоимость криптовалюты выросла на 11,8%, свидетельствуют данные площадки.

Капитализация Bitcoin составляет 67,2 млрд долларов. В настоящий момент в обращении находятся 16,5 млн биткоинов.

С 1 августа биткоин разделился на две криптовалюты: непосредственно Bitcoin и Bitcoin Cash. Курс Bitcoin Cash (BCH) составляет 314 долларов за единицу.