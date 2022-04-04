Купонные выплаты Национального депозитарного центра увеличились на 7%

Национальный депозитарный центр назвал сумму купонных выплат по государственным ценным бумагам и корпоративным облигациям в марте текущего года.

Национальный депозитарный центр назвал сумму купонных выплат по государственным ценным бумагам и корпоративным облигациям в марте текущего года.

Как сообщает Report, в прошлом месяце центр выплатил 153 инвесторам 59,3 млн манатов и 21,9 млн долларов (в общей сложности 96,53 млн манатов).

Это примерно на 7,3% больше, чем в марте прошлого года.

Выплаты осуществлялись для Министерства финансов, турецкой дочерней компании ОАО PASHA Bank - Pasha Yatırım Bankası, ОАО Unibank, ЗАО AzerGold, ЗАО Embafinans (НКО), ООО TBC Kredit (НКО) и ООО Ferrum Kapital.