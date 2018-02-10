Купля-продажа иностранных валют и ценных бумаг не будет регулироваться по установленным Центральным банком правилам

Баку. 10 февраля. Кабинет министров внес изменения в "Правила торговли, общественного питания, бытового и других видов обслуживания в Азербайджанской республике".

Как передает Report, данное решение подписал премьер-министр Артур Расизаде.

Согласно решению, из пункта 5.5 в "Правилах торговли, общественного питания, бытового и других видов обслуживания в Азербайджанской республике" были изъяты слова "В порядке, установленном Центральным банком Азербайджанской Республики".

Сейчас купля-продажа иностранной валюты и ценных бумаг (акции, облигации, государственных приватизационных чеков и т.д) будет регулироваться соответствующим законом.