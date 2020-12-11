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Куба начинает реформу денежной системы

Куба начинает реформу денежной системы С 1 января 2021 года вводится единый обменный курс
Финансы
11 декабря 2020 г. 15:46
Куба начинает реформу денежной системы

Руководство Кубы в январе 2021 года начнет реформу финансовой системы республики, подразумевающую вывод из обращения кубинского конвертируемого песо — одной из двух официальных национальных валют на острове, которая существует с 1994 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг в эфире государственного телевидения сообщил президент Кубы Мигель Диас-Канель.

«Созданы все условия для начала упорядочивания денежной системы с 1 января 2021 года с единым обменным курсом: 24 кубинских песо за доллар», — заявил глава государства.

Куба с 1994 года имеет две официальные валюты — кубинский песо и кубинский конвертируемый песо, который с момента введения был предназначен для замены доллара США на территории республики. Официальный обменный курс конвертируемого песо для граждан на настоящий момент — один доллар или 24 кубинских песо. Для предприятий — один доллар или один кубинский песо.

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Версия на азербайджанском языке Kuba pul sisteminin islahatına başlayır
Версия на английском языке Cuba to end dual currency system from January

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