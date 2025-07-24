КТЖ привлек 480 млн швейцарских франков на развитие Трансказахстанского железнодорожного коридора

АО «НК «Қазақстан темір жолы» (КТЖ) привлек синдицированный заем на сумму до 480 млн швейцарских франков для развития Трансказахстанского железнодорожного коридора.
Об этом казахстанское бюро Report сообщает со ссылкой на пресс-службу компании.
Участниками синдикации являются Abu Dhabi Commercial Bank и Deutsche Bank, заем предоставлен на три года.
"Средства синдицированного займа будут направлены на авансирование ключевых проектов Трансказахстанского железнодорожного коридора",- говорится в сообщении.
Отметим, что развитие Трансказахстанского железнодорожного коридора, протяженностью свыше 1,5 тыс. км, имеет стратегическое значение для усиления позиций Казахстана как ключевого транзитного узла между Китаем, Центральной Азией и Европой. Реализация инфраструктурных проектов в рамках коридора позволит сократить сроки доставки грузов, снизить логистические издержки.
Трансказахстанский железнодорожный коридор станет ключевым звеном Транскаспийского международного транспортного маршрута.