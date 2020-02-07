Глава одного из крупнейших банков Швейцарии подал в отставку

Генеральный директор швейцарского банка Credit Suisse Тиджани Тиам уходит в отставку.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте банка в пятницу.

"Совет директоров Credit Suisse Group единогласно принял отставку Тиджани Тиама и назначил Томаса Готтштайна на пост нового генерального директора Credit Suisse Group AG", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Тиам покинет свой пост 14 февраля после презентации результатов работы банка за 2019 год. В Credit Suisse он работал с 2015 года.

Томас Готтштайн работает в Credit Suisse уже более 20 лет. В последнее время он был главой Credit Suisse в Швейцарии.