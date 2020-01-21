Стало известно имя нового министра финансов России

Исполняющий обязанности первого вице-премьера и министра финансов Антон Силуанов войдет в состав нового правительства Михаила Мишустина, при этом останется только главой Минфина.

Как передает Report со ссылкой на газета.ru, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на три источника.

А. Силуанов руководил Минфином и был зампредом правительства в период ужесточения налогово-бюджетной политики.

Как пишет издание, он помог снизить зависимость сырьевой экономики России от колебаний цен на нефть и влияния санкций США. Благодаря этому российский рынок облигаций стал более привлекательным для зарубежных инвесторов.

При этом экономист Татьяна Орлова отметила, что возможное ослабление позиций Силуанова в новом кабмине может быть воспринято инвесторами как «негативный сигнал».

Отмечается также, что предположительно, должность первого вице-премьера получит помощник президента Андрей Белоусов.