Кто несет ответственность за деньги, списанные со счета клиента без его ведома?

В социальных сетях часто распространяются жалобы клиентов банков о том, что со счетов без их ведома списываются деньги. Мы решили выяснить, насколько обоснованы такие претензии и возможно ли списание денег без ведома клиента? Если такое происходит, кто ви

В социальных сетях часто распространяются жалобы клиентов банков о том, что со счетов без их ведома списываются деньги. Мы решили выяснить, насколько обоснованы такие претензии и возможно ли списание денег без ведома клиента? Если такое происходит, кто виноват и какие шаги нужно предпринять, чтобы разрешить ситуацию?

Адвокат Акрам Гасанов рассказал Report, что такие случаи могут произойти по различным причинам.

“Возможно, это вина самого гражданина, который где-то ввел данные карты, либо кому-то их передал. Не исключены и такие случаи по вине банка. Если система информационной безопасности банка недостаточно надежная, деньги могут снять хакеры ".

Но что должен делать гражданин, столкнувшийся с такой ситуацией?

По словам эксперта, прежде всего, следует пользоваться услугой получения кода для подтверждения платежа, который приходит на телефон владельца карты. "При списывании средств с карты на телефон приходит текстовое сообщение (СМС) с требованием ввести код. Это услуга платная, но вполне доступная. Тем не менее, если деньги все же спишут, виноват будет банк”.

Адвокат рассказал, что в 2020 году со счета одного из его клиентов за 3 месяца было совершено более 100 незаконных списаний: "Потери составили более 10 тысяч евро. Гражданин был подключен к услуге SMS security. Пока идет разбирательство в суде, решение пока не принято".

Однако бывают случаи, когда банк по ошибке переводит на карту лишние деньги. В этом случае банк может потребовать их обратно. К примеру, в Великобритании, если банк переводит на карту клиента незначительную сумму, и тот по ошибке ее тратит, банк не может ее требовать. А если сумма крупная, то банк имеет право требовать обратно. У нас же, даже если гражданин потратил деньги, банк все равно будет требовать их вернуть".

Специалист банка Турал Алиев говорит, что банк не имеет право снимать деньги со счета какого-либо клиента, и ни один банк на это не пойдет, поскольку все это может быть вскрыто во время аудиторских проверок: "Любые средства списываются программной системой банка, то есть происходят автоматические удержания. Есть моменты, когда банк прав. Например, клиент покупает товар в фунтах у фирмы в Великобритании, деньги списываются с карты. Следует учесть время на прочтение файла в процессинговых центрах. То есть сегодня создается файл этой операции, но если он будет прочитан через день, может возникнуть разница курсов. Эта небольшая сумма удерживается у клиента".

Что касается кредитов, T.Алиев отметил, что кредит рассчитывается программной системой банка, регулярное удержание процентов невозможно: "В случае технической ошибки клиент должен, прежде всего, подойти в банк, получить выписку с карты и написать заявление. Если ответ банка его не удовлетворил, он имеет право обратиться в суд. Гражданин может позвонить на горячую линию 966 Центробанка".

Эмиль Алиев, работающий в одном из банков страны в качестве кредитного специалиста, говорит, что деньги с кредитной карты могут быть списаны банком: "Например, если у клиента на карте 150 манатов, а он совершает операцию на 152 маната. Клиент считает, что денег хватило, а на самом деле возникает овердрафт, то есть перерасход средств. Как только клиент кладет деньги на карту, эти деньги списываются”.