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    Крупным государственным компаниям Азербайджана продлили срок предоставления сметы доходов и расходов

    Кабмин внес поправки в постановление О сметах доходов и расходов крупных государственных компаний

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Кабинет министров внес поправки в постановление "О сметах доходов и расходов крупных государственных компаний" от 30 декабря 2016 года.

    Как сообщает Report, согласно поправке, отныне крупные государственные компании могут представлять первичные проекты смет доходов и расходов в соответствующую Комиссию до 1 августа вместо 1 июля каждого года. Крайний срок утверждения этих проектов Комиссией изменен с 1 ноября на 20 декабря.

    Кроме этого, утвержденный квартальный отчет об исполнении смет доходов и расходов крупных государственных компаний должен быть представлен членам Комиссии и в Секретариат на бумажных и электронных носителях не в течение 30 дней после каждого квартала, как сейчас, а по нарастающей до 15 числа месяца после каждого квартала.

    Помимо этого, в случае, если в квартальном отчете поступления или расходы будут до 10% выше или ниже прогнозных показателей, компаниям следует предоставить соответствующее разъяснение о причинах этого в Секретариат Комиссии. 

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