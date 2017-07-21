Крупным государственным компаниям Азербайджана продлили срок предоставления сметы доходов и расходов

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Кабинет министров внес поправки в постановление "О сметах доходов и расходов крупных государственных компаний" от 30 декабря 2016 года.

Как сообщает Report, согласно поправке, отныне крупные государственные компании могут представлять первичные проекты смет доходов и расходов в соответствующую Комиссию до 1 августа вместо 1 июля каждого года. Крайний срок утверждения этих проектов Комиссией изменен с 1 ноября на 20 декабря.

Кроме этого, утвержденный квартальный отчет об исполнении смет доходов и расходов крупных государственных компаний должен быть представлен членам Комиссии и в Секретариат на бумажных и электронных носителях не в течение 30 дней после каждого квартала, как сейчас, а по нарастающей до 15 числа месяца после каждого квартала.

Помимо этого, в случае, если в квартальном отчете поступления или расходы будут до 10% выше или ниже прогнозных показателей, компаниям следует предоставить соответствующее разъяснение о причинах этого в Секретариат Комиссии.