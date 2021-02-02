Крупный американский фонд потерял 53% капитала после атаки частных инвесторов

Потери Melvin являются наиболее заметными последствиями нетипичного противостояния между профессиональными инвесторами хедж-фондов и любителями

Американский хедж-фонд Melvin Capital Management потерял 53% инвестиций в январе из-за ставок против GameStop Corp. и других компаний, бумаги которых начали активно скупать индивидуальные инвесторы.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", Melvin, который в начале года управлял примерно 12,5 млрд долларов США, теперь управляет более 8 млрд долларов США, включая 2,75 млрд долларов США, полученных от Citadel Llc и Point72 Asset Management на прошлой неделе для стабилизации фонда.

Согласно условиям сделки, Citadel и Point72 получили долю в прибыли Melvin на три года.

Как отмечает The Wall Street Journal, компания значительно оградила свой портфель от рисков. По данным источников газеты, коэффициент левериджа хедж-фонда – соотношение стоимости его активов к капиталу инвесторов – является минимальным с момента основания Melvin в 2014 году.

Потери Melvin являются наиболее заметными последствиями нетипичного противостояния между профессиональными инвесторами хедж-фондов и любителями, которые объединяются на таких площадках, как WallStreetBets на платформе Reddit.

Пользователи платформы призывают друг друга продолжать покупать бумаги GameStop и опционы. Активная торговля акциями практически наверняка продолжится и на этой неделе.

Melvin в последние годы закрепил за собой позицию одного из ведущих хедж-фондов на Уолл-стрит, однако короткие позиции против GameStop нанесли ему ущерб.

Акции компаний, против которых Melvin делал ставки, о чем публично сообщила в последнем квартальном отчете для регуляторов, выросли, тогда как бумаги компаний, которые держал хедж-фонд, начали распродаваться.

Цена бумаг Bed Bath&Beyond Inc., китайской образовательной компании GSX Techedu Inc. и National Beverage Corp. в определенный момент на прошлой неделе увеличилась соответственно на 78,4%, 62% и 99%, достигнув максимумов.

В то же время акции Booking Holdings Inc. и Expedia Group Inc. опускались на 9,9% и 13,4%.

Потери еще одного хедж-фонда, Maplelane Capital, в январе составили около 45%, сообщает WSJ со ссылкой на осведомленный источник. В начале года фонд управлял около 3,5 млрд долларов США.

Ситуация вокруг акций GameStop, а также сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings Inc. и разработчика ПО BlackBerry Ltd., которые вошли в список наиболее торгуемых бумаг на американском фондовом рынке и привлекли внимание Белого дома и регуляторов, также нанесла ущерб таким хедж-фондам, как Point72 и D1 Capital Partners.

D1, который за месяц потерял около 20%, делал ставки против AMC и GameStop, сообщили осведомленные источники. По словам одного из них, фонд закрыл короткие позиции по обеим компаниям в прошлую среду, но на них пришлась лишь небольшая часть потерь. Еще одним фактором стало падение бумаг компаний, связанных с туристическим сектором.