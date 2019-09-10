В Латвии приостановили работу крупнейшие банки из-за технического сбоя

Мобильное приложение Smart-ID, которое используют крупнейшие латвийские банки, не работает из-за технического сбоя.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила журналистам представитель администрирующей приложение компании SK ID Solution Санита Мейере.

Жители Латвии, которые пользуются приложением, не могут подключиться к банкам, оплатить счета по интернету. Большинство латвийских банков с понедельника, 9 сентября, прекратили использование кодовых карт для доступа в интернет-банк.

Пользователям смартфонов для получения доступа предлагается пользоваться приложениями Smart-ID, Google Authenticator, Mobilescan, а клиенты, у которых нет смартфонов, могут приобрести калькулятор кодов.