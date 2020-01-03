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Крупнейшие экономики мира обновили казначейские облигации на 8,7 триллиона долларов

​Крупнейшие экономики мира обновили казначейские облигации на 8,7 трил

В этом году крупнейшие экономики мира обновили срок погашения казначейских облигаций на 8,7 триллиона долларов с истекшим сроком выплаты. 

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, эта цифра не удовлетворит спрос инвесторов на государственные облигации. 

По данным G-7, в некоторых развивающихся странах общая сумма внутренних заимствований выросла на 25% по сравнению с тем, что было пятью годами ранее. 

Отметим, что по нуждам рефинансирования рынков США с 4,87 триллионами долларов занимают первое место, Япония с 1,92 триллионов долларов - второе место, а доля Китая, расположившегося на третьем месте, в этом году сократится примерно на 44,5% упав до 351 млрд. долларов. По мнению экспертов международных инвестиционных компаний, в этом году Федеральная резервная система США и Европейский Центральный банк снизят чистый резерв покупки облигаций на 40%, достигнув самой низкой отметки последних двух лет.

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