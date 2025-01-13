Крупнейший пенсионный фонд ЕC продал свою долю в Tesla из-за Илона Маска

Нидерландский Stichting Pensioenfonds ABP, крупнейший пенсионный фонд ЕС и второй по величине в Европе после Норвежского пенсионного фонда, продал все свои акции в Tesla из-за того, что Илон Маск продолжает добиваться выплаты ему бонусного вознаграждения.

Нидерландский Stichting Pensioenfonds ABP, крупнейший пенсионный фонд ЕС и второй по величине в Европе после Норвежского пенсионного фонда, продал все свои акции в Tesla из-за того, что Илон Маск продолжает добиваться выплаты ему бонусного вознаграждения.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Доля фонда в компании оценивалась в €571 млн.

Как пояснил агентству представитель фонда, при принятии решения о продаже акций учитывались также затраты, доходность и требования к ответственному инвестированию.

В 2018 году Илон Маск подписал соглашение с Tesla, по которому он должен получать по 1% акций за каждые $50 млрд рыночной капитализации компании, начиная с момента, когда ее стоимость достигнет $100 млрд. В январе 2024 года суд Делавэра блокировал выплату господину Маску бонуса в размере $55,8 млрд. Суд тогда счел сумму "невообразимой".