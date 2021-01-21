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Крупнейший банк Турции открывает филиал в Шуше

Крупнейший банк Турции открывает филиал в Шуше "Мы ищем подходящее место для нового филиала в Шуше"
Финансы
21 января 2021 г. 13:34
Крупнейший банк Турции открывает филиал в Шуше

Дочерняя компания крупнейшего банка Турции Ziraat Bank - ОАО Ziraat Bank Azerbaijan готовится открыть филиал в Карабахе.

Об этом сообщил Report председатель правления банка Авни Демирчи.

"Мы ищем подходящее место для нового филиала в Шуше. Открыв филиал в Карабахе, мы планируем предоставлять льготные кредиты предпринимателям из этого региона как по линии государственных структур, так и за счет собственных возможностей”, - отметил он.

Банкир также сообщил об открытии представительства Caspian Energy Club в Турции: ”Через это представительство мы привлечем инвестиции в Карабах из Турции и других стран Черноморского бассейна".

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Версия на английском языке Turkey's largest bank opens its branch in Shusha
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin ən böyük bankı Şuşada filial açır

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