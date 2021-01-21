Крупнейший банк Турции открывает филиал в Шуше

"Мы ищем подходящее место для нового филиала в Шуше"

Дочерняя компания крупнейшего банка Турции Ziraat Bank - ОАО Ziraat Bank Azerbaijan готовится открыть филиал в Карабахе.

Об этом сообщил Report председатель правления банка Авни Демирчи.

"Мы ищем подходящее место для нового филиала в Шуше. Открыв филиал в Карабахе, мы планируем предоставлять льготные кредиты предпринимателям из этого региона как по линии государственных структур, так и за счет собственных возможностей”, - отметил он.

Банкир также сообщил об открытии представительства Caspian Energy Club в Турции: ”Через это представительство мы привлечем инвестиции в Карабах из Турции и других стран Черноморского бассейна".