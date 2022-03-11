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Крупнейший банк США JPMorgan уходит из России

Крупнейший банк США JPMorgan уходит из России Крупнейший банковский холдинг США JPMorgan сворачивает свою деятельность в России.
Финансы
11 марта 2022 г. 13:24
Крупнейший банк США JPMorgan уходит из России

Крупнейший банковский холдинг США JPMorgan сворачивает свою деятельность в России.

Об этом передает Report со ссылкой на Bloomberg.

Банк сообщил, что также завершает все свои обязательства в РФ.

Отметим, что ранее аналитики JPMorgan заявили о том, что санкции, введенные против России, значительно увеличили вероятность дефолта страны по долларовым и другим государственным долговым обязательствам на международном рынке.

"В этом месяце Россия должна погасить государственные облигации на сумму более 700 млн долларов. Хотя теоретически у нее достаточно резервов для покрытия долга, на практике замораживание некоторых активов и другие меры могут повлиять на ее платежеспособность. Санкции Соединенных Штатов в отношении российских госорганизаций, контрмеры внутри России по ограничению зарубежных платежей и сбои в платежных цепочках создают для РФ серьезные препятствия для осуществления платежей по облигациям за рубежом", - считают аналитики банка.

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