Крупнейший банк Швейцарии UBS приобрел Credit Suisse

Крупнейший банк Швейцарии UBS купил второй крупный банк Credit Suisse за 3 млрд франков ($3,24 млрд).

Крупнейший банк Швейцарии UBS купил второй крупный банк Credit Suisse за 3 млрд франков ($3,24 млрд).

Как передает Report , об этом сообщается в заявлении Credit Suisse.

"Credit Suisse и UBS заключили соглашение о слиянии в воскресенье после вмешательства Федерального министерства финансов Швейцарии, Швейцарского национального банка и швейцарского органа по надзору за финансовыми рынками FINMA (FINMA)", — говорится в тексте.

По соглашению акционеры Credit Suisse получат 1 акцию UBS за каждые 22,48 акции Credit Suisse, на общую сумму 3 млрд франков.

До завершения слияния Credit Suisse продолжит вести свой бизнес в обычном режиме и осуществлять меры по реструктуризации в сотрудничестве с UBS, подчеркивается в заявлении.

Ожидается, что процесс слияния завершится к концу 2023 года.